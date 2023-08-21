Спорт 21 августа 2023, 13:08 Футболист ЦСКА продолжит карьеру в Турции ТАСС: футболист ЦСКА Зайнутдинов перешел в турецкий «Бешикташ» РИА «Новости»

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Казахстанский хавбек ЦСКА Бактиер Зайнутдинов заключил контракт с турецким клубом «Бешикташ». Футболиста уже представили болельщикам его новой команды, сообщил ТАСС.

Церемония прошла на домашней арене клуба в Стамбуле.

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Портал Transfermarkt уточнил, что переход Зайнутдинова обошелся «Бешикташу» в шесть миллионов евро, он заключил соглашение до лета 2027 года.

Зайнутдинов защищал цвета ЦСКА с 2020 года, вместе с армейским клубом он выиграл серебро чемпионата России и завоевал Кубок страны в 2023 году.

За ЦСКА футболист провел 83 матча, забил семь мячей и сделал восемь результативных передач. В составе сборной Казахстана Зайнутдинов принял участие в 30 матчах, забил 12 мячей и отдал одну голевую передачу, отметил RT.

В матче пятого тура Российской Премьер-лиги ЦСКА проиграл столичному «Динамо» со счетом 1:2.