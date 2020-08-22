Футболист ЦСКА получил тяжелую травму
Пресс-служба ЦСКА сообщила о характере травмы футболиста Кирилла Набабкина, которую он получил в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским клубом «Зенит».
По данным представителей московской футбольной команды, 33-летний защитник прошел медицинское обследование. Врачи диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Пресс-служба отметила, что Набабкину предстоит операция и долгая реабилитация, поэтому он надолго выпадет из турниров.
Защитник был травмирован во время игры с «Зенитом» (1:2). Его заменили после перерыва. За ЦСКА он выступает с 2010 года.
Накануне известный тренер Сергей Ломакин прокомментировал игру ЦСКА и объяснил, почему армейцы проиграли. По его словам, у ЦСКА были шансы одержать победу, но этому помешало мастерство футболистов «Зенита», у которых игра также поставлена лучше, чем у других команд. При этом он похвалил игру московского клуба.