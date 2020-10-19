Футболист ЦСКА получил перелом носа и черепно-мозговую травму в матче с «Динамо»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов сломал нос и получил травму головы в матче 11-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ) со столичным «Динамо».

«У Вадима Карпова диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа», — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА, опубликованном на сайте клуба.

Встреча футболистов московского ЦСКА с соперниками из столичного «Динамо» закончилась в пользу первой команды. ЦСКА одержал победу со счетом 3:1. Голы в ворота «Динамо» забили Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. За команду бело-голубых единственный мяч в ворота ЦСКА забил Николо Моро.

Карпова во время матча ударили в лицо локтем в борьбе за мяч, защитнику ЦСКА пришлось покинуть поле. Его заменил Алан Дзагоев.

ЦСКА сейчас занимает третье место турнирной таблице. В арсенале команды 22 очка. «Динамо» находится на седьмой строчке с 17 очками, уточнил «Царьград».