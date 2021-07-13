Футболист ЦСКА Никола Влашич покинет клуб и перейдет в «Милан»

«Милан» ведет переговоры по поводу заключения контракта с футболистом ЦСКА Николой Влашичем. Об этом сообщили Nation News.

Полузащитник уже согласился перейти в состав итальянского клуба. В свою очередь генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что планирует продать игрока на как можно более выгодных условиях.

Трансферная стоимость футболиста составляет около 25 миллионов евро. Сам спортсмен хотел бы выступить за «Милан» уже в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов. Итальянский клуб заявил о готовности арендовать Влашича на один сезон с правом последующего выкупа.