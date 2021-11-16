Футболист ЦСКА Яка Бийол может перейти в турецкий «Галатасарай»
Fanatik: 22-летний полузащитник ЦСКА дал согласие на переезд в Стамбул
Словенский футболист Яка Бийол, в настоящее время выступающий за ЦСКА, может перейти в турецкий «Галатасарай» во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Fanatik.
По информации источника, 22-летний полузащитник дал предварительной согласие на переезд в Стамбул. Теперь он ожидает, когда турецкая сторона договорится с руководством его нынешнего клуба, написала «Свободная пресса».
Также в ближайшее время в «Галатасарай» может перейти полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека.