Футболист Торбинский рассказал о жизни в США

По информации сайта «Утро.ру», спортсмен пожаловался на недешевое обслуживание с плохим качеством.

«В Америке дорогие рабочие руки, но качество их работы, особенно в сфере сервиса, оставляет желать лучшего. В Москве этот сервис лучше», — отметил Торбинский.

По словам футболиста, он планирует расходы и экономит, чтобы продолжать жить в Майями.

«Карьера футбольная закончилась, жизнь поменялась, надо задумываться», — заключил спортсмен.