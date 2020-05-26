    26 мая 2020, 13:18

    Футболист Торбинский рассказал о жизни в США

    Ольга Ситникова

    Российский футболист, полузащитник и серебряный призер чемпионата России Дмитрий Торбинский переехал в США. Он рассказал, как сложилась его жизнь в другой стране. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По информации сайта «Утро.ру», спортсмен пожаловался на недешевое обслуживание с плохим качеством.

    «В Америке дорогие рабочие руки, но качество их работы, особенно в сфере сервиса, оставляет желать лучшего. В Москве этот сервис лучше», — отметил Торбинский.

    По словам футболиста, он планирует расходы и экономит, чтобы продолжать жить в Майями.

    «Карьера футбольная закончилась, жизнь поменялась, надо задумываться», — заключил спортсмен.