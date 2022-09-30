Футболист Тони Кроос уйдет из «Реала» | 360°

Спорт 30 сентября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

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Viber Футболист Тони Кроос уйдет из «Реала»

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Немецкий футболист Тони Кроос решил не продлевать контракт с «Реалом». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание AS.

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Свою карьеру спортсмен может завершить уже летом 2023 года. При этом по данным испанских СМИ, Кроос хочет завершить играть на пике. Он планирует дать дорогу молодым спортсменам. На данный момент в качестве преемника футболиста рассматривают Гомеса да Силва, который выступает за бразильский клуб «Фламенго».

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