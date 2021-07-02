Футболист Тони Кроос объяснил о завершении карьеры в Германии и рассказал о причинах

Полузащитник «Реала» Тони Кроос объявил о завершении своей карьеры в национальной сборной Германии. Спортсмен решил сфокусировать свое внимание на игре в мадридском клубе. Об этом сообщило агентство Nation News.

«Хочу полностью сосредоточиться на своих задачах в мадридском „Реале“ в ближайшие несколько лет. Как муж и отец хотел бы больше быть рядом с женой и тремя детьми», — объяснил футболист на своей странице в Instagram.

Спортсмен отметил, что играть в сборной Германии являлось для него большой честью. Он поблагодарил Йоахима Лева за то, что им удалось поработать в одном коллективе.