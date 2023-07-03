03 июля 2023, 19:27
Футболист Тонали перешел в английский клуб «Ньюкасл»
Итальянский футбольный полузащитник Сандро Тонали перешел в английский клуб «Ньюкасл» из «Милана». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.
Игрок подписал соглашения до 2028 года. По предварительной информации, зарплата футболиста в клубе АПЛ оценивается в семь миллионов евро в год (более 670 миллионов рублей).
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Отмечается, что в этом сезоне за клуб «Милан» Сандро Тонали провел 48 матчей во всех турнирах.
Футбол
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