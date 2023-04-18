Спорт 18 апреля 2023, 15:06 Футболист Титов связал плохие результаты «Спартака» с отсутствием лидера в команде

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Российский футболист Егор Титов, который большую часть своей карьеры играл за московский «Спартак», назвал причину плохих результатов футбольного клуба в весенней части сезона. Об этом он рассказал в беседе с «КП Спорт».

По словам футболиста, одержать победу в матчах красно-белым мешает отсутствие явного лидера в команде. В свое время спортсмены клуба прислушивались к Тихонову, Аленичеву, Горлуковичу и понимали, «что надо просыпаться».

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Отмечается, что московский «Спартак» провел без побед пять матчей подряд в весенней части сезона. В ближайшей игре, которая состоится 19 апреля, красно-белые сыграют с «Акроном».