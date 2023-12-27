Спорт 27 декабря 2023, 14:14 Футболист Тихонов заявил о возможной победе «Краснодара» в РПЛ, если клуб не продаст своих лидеров

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По мнению бывшего полузащитника «Спартака» Андрея Тихонова, у ФК «Краснодар» есть все шансы выиграть РПЛ. Об этом сообщил Sport24.

Футболист отметил, что «Краснодар» — сильная команда и у нее есть все шансы на победу. Однако она будет возможной лишь в том случае, если руководство команды не продаст своих лидирующих игроков, добавил RT.

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«На мой взгляд, команда может принести первый трофей Сергею Галицкому. Если только не продадут своих лучшиx футболистов — Кордобу, Сперцяна и Алонсо», — сказал Тихонов.

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