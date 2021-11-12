Футболист Терехов пропустит матч сборной России с Хорватией

Футболист сборной России Сергей Терехов пропустит матч против команды Хорватии. Причиной стала травма спортсмена, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Накануне вылета в Хорватию на решающий матч отборочного цикла ЧМ-2022 в составе сборной России произошло изменение: защитник „Сочи“ Сергей Терехов, получивший 11 ноября травму в игре с киприотами, покидает расположение команды», — заявили в РФС.

Как пояснил старший врач сборной Владимир Хайтин, во время игры против команды Кипра Терехов получил ушиб коленного сустава. Такая травма не позволит ему снова выйти на поле в ближайшее время.

«Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», — сообщил врач.

Встреча сборных России и Кипра состоялась 11 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Матч проходил в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Игра двух команд завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян. Теперь футболистам предстоит сыграть против хорватов. Матч пройдет 14 ноября в Сплите. Сейчас сборная России занимает первое место в группе Н.