Футболист Татаев рассказал о возобновлении нормальной жизни в Чехии

«Если выйдешь в город в час пик, все выглядит так, как будто ничего и не было: народ гуляет, машины ездят», — поделился спортсмен.

По его словам, рестораны и кафе пока закрыты, работают лишь маленькие магазины. Что касается тренировок, которые были приостановлены из-за распространения коронавируса, то они возобновились уже в понедельник. У футболистов измеряют температуру, дезинфицирующие средства стоят везде. При этом жесткого контроля нет.

«Если будут какие-то проблемы, каждый об этом скажет», — отметил собеседник издания.