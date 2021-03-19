Футболист Тарасов задумался о завершении карьеры

Футболист Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram поделился с подписчиками сомнениями относительно продолжения профессиональной карьеры. Об этом сообщили «Дни.ру».

«Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или закончить карьеру. Это трудный этап. Это нервы, стрессы и давление. Представьте себе, что вы большую часть своей жизни отдали любимому делу, а теперь возможно вам придется с ним попрощаться», — написал спортсмен.

Тарасов поблагодарил свою мать, сестру и друзей за их помощь и внимание. Отдельное спасибо он сказал супруге и детям, которые, по его словам, дают ему силу и веру в то, что главные победы еще впереди.

«И конечно вам, мои подписчики. Я чувствую вашу поддержку в комментариях, для меня и это очень ценно!» — добавил футболист.