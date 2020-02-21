Футболист Тарасов сломал ногу на третий день в казанском «Рубине». Постарались одноклубники

Карьера полузащитника Дмитрия Тарасова в казанском «Рубине» была успешной ровно три дня. Спортсмен сломал ногу во время тренировки на сборах в Турции. Врачи диагностировали у спортсмена закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцовой связки.

В «Рубине» уточнили, что во время тренировки Тарасов получил удар. После этого он сразу ушел с поля. Сколько времени понадобится ему для восстановления, в клубе сказать затруднились.

32-летний Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским клубом три дня назад. Срок действия договора заканчивается в конце сезона-2019/20. Планировалось, что Тарасов сыграет за «Рубин» во второй части чемпионата России.

Первый матч «Рубина» пройдет 1 марта в Нижнем Новгороде. Команда сыграет против дебютанта премьер-лиги «Тамбова». Противники казанцев не смогут принять их в своем городе, так как их стадион находится на ремонте.

Накануне Дмитрию Тарасову пришлось извиняться за расистскую шутку. Он опубликовал фотографию парикмахера азиатской внешности и подписал ее: «Коронавирус». После критики игрок извинился и признал, что пошутил очень неудачно. Он пожелал всем скорейшего выздоровления.