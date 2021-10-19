Футболист Тарасов рассказал, почему решил покинуть спорт

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, почему решил оставить спорт. По его словам, причиной послужила беременность супруги. Об этом сообщило РИА ФАН.

Информация о том, что бывший игрок «Локомотива» и сборной России, появилась накануне. По данным журналистов, спортсмен организовал прощальный ужин с игроками «Велеса», членом которого являлся последние месяцы.

Спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором рассказал, что сейчас у него есть куда более важные дела. Он планирует посвятить свое время беременности супруги и рождению четвертого ребенка.