Футболист Тарасов перенес операцию в Италии

По данным издания, футболист получил травму во время тренировочного сбора клуба в Турции. Ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости. Несмотря на то, что в Италии бушует коронавирус, Тарасов решил поехать на операцию именно туда.

«Все прошло успешно. Впереди еще одна большая работа над собой», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.