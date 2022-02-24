Футболист Сведберг не смог перейти в «Локомотив» из-за ситуации на Украине

Нападающий шведского клуба «Хаммарбю» Виллиот Сведберг не смог перейти в «Локомотив». Причина этого заключается в военном конфликте на Украине. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой Fotbollskanalen.

Спортсмен отказался подписывать контракт с российским клубом. Информацией поделился спортивный директор шведского клуба Йеспер Янссон. При этом не переезжать в Москву решил сам футболист. Он посоветовался со своей семьей перед принятием решения.