Футболист Сулейманов перешел в турецкий клуб из «Краснодара»

Российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов покинул клуб «Краснодар». Спортсмен перешел в турецкий клуб «Гиресунспор». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт российского клуба.

«Гиресунспору» футболист перешел на правах аренды. На данный момент клуб демонстрирует не лучшие результаты. После первых трех туров чемпионата Турции он занимает последнее место в таблице. Спортсменам из этой команды не удалось набрать ни одного очка.

В прошлом сезоне Сулейманов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. В этом розыгрыше ему не удалось показать хороших результатов.