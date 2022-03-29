Футболист Старков объяснил, почему «Спартак» показал плохие результаты в РПЛ

«Спартак» терпит неудачи в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за того, что руководство клуба часто меняет тренеров. Таким мнением поделился бывший игрок московского «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков. Об этом сообщила «Газета.ru».

«„Спартак“ справедливо занимает девятое место. Не может команда, которая меняет в год по два-три тренера, бороться за высокие места. Футболистам надо каждый раз привыкать к требованиям наставника. У каждого специалиста свое видение игры», — пояснил футболист.

Кроме того, Старков высказался о шансах клуба в матче 1/8 финала лиги Европы с «Лейпцигом», который пришлось отменить из-за ситуации на Украине. По словам спортсмена, команда могла бы показать неплохой результат.