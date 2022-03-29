Футболист Старков объяснил, как скажется на Российской премьер-лиге уход легионеров

Из-за ситуации на Украине иностранные футболисты стали массово покидать российские клубы. Бывший игрок московского «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков объянил, как это скажется на Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщила «Газета.ru».

«Уровень чемпионата упадет, потому что сильные и наиболее квалифицированные на данный момент игроки уезжают. Но положительный момент в том, что появится больше шансов раскрыться у российских молодых футболистов», — заметил спортсмен.

Он подчеркнул, что российские футболисты могут воспользоваться данной ситуацией для того, чтобы улушить свои навыки. По его словам, многие наши соотечественники считают данную ситуацию отличным шансом для того, чтобы продемонстрировать свои способности.