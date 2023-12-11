Спорт 11 декабря 2023, 17:14 Футболист Сперцян заявил, что срыв трансфера в «Аякс» произошел к лучшему

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Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что не расстраивается из-за несостоявшегося трансфера в амстердамский «Аякс». Об этом сообщил сайт «Чемпионат».

«Значит, так и должно было произойти. Все, что ни делается, ― все к лучшему», — подчеркнул игрок.

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Как сообщил RT, контракт полузащитника с клубом «Краснодар» рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне Сперцян провел 18 матчей за команду в рамках Российской Премьер-Лиги и забил восемь мячей.