Футболист «Спартака» Жиго может присоединиться к клубу «Рома»

Защитником московского «Спартака» Самюэль Жиго может перейти в клуб итальянской Серии А «Рома». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Transfermarketweb.

Кроме того, в футболисте заинтересованы французский «Марсель», турецкий «Галатасарай», «Сент-Этьен» и «Торино». Контракт спортсмена со «Спартаком» рассчитан до 2022 года.

Сейчас клуб «Рома» набрал 32 очка, что выдвинуло его на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России. В активе команды 23 балла.