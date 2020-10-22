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    22 октября 2020, 16:08

    Футболист «Спартака» выбыл на 3 недели из-за травмы

    Алена Макаренко

    Нападающий футбольного клуба «Спартак», член сборной России Александр Соболев получил травму во время тренировки. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу команды.
    Футболист «Спартака» выбыл на 3 недели из-за травмы

    Игрок повредил мениск, поэтому временно не будет выходить на поле.

    «К сожалению, во время одной из тренировок получил травму другой нападающий „Спартака“ Александр Соболев. У него диагностировано повреждение мениска. Ориентировочный срок восстановления составит около трех недель», — говорится в сообщении.

    В текущем сезоне Соболев выступил на 11 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.

    К тренировкам в общей группе вернулись защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Россиянин сидел на карантине из-за коронавируса, француз восстанавливался после мышечного повреждения.

    В следующем туре Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром» 24 октября.