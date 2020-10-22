Футболист «Спартака» выбыл на 3 недели из-за травмы
Нападающий футбольного клуба «Спартак», член сборной России Александр Соболев получил травму во время тренировки. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу команды.
Игрок повредил мениск, поэтому временно не будет выходить на поле.
«К сожалению, во время одной из тренировок получил травму другой нападающий „Спартака“ Александр Соболев. У него диагностировано повреждение мениска. Ориентировочный срок восстановления составит около трех недель», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Соболев выступил на 11 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.
К тренировкам в общей группе вернулись защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Россиянин сидел на карантине из-за коронавируса, француз восстанавливался после мышечного повреждения.
В следующем туре Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром» 24 октября.