Футболист «Спартака» получил травму колена

Соболев столкнулся коленом в колено с защитником команды соперника Уэсли Натой.

Он долго лежал на газоне, держась за больную ногу. В итоге игрок, хромая, покинул поле в сопровождении медицинского персонала. Соболева заменили на девятой минуте встречи после столкновения с игроком «Риги».

Нападающего красно-белых ждет МРТ и пункция коленного сустава.

В ноябре он перенес операцию на том же колене. Тогда у футболиста возникли проблемы с мениском.

Соболеву — 23 года, за «Спартак» он выступает с 2020-го. В текущем сезоне футболист провел 13 матчей в разных турнирах, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Он дебютировал в составе сборной России 8 октября 2020 года и отличился в контрольном матче против шведов (1:2). Всего за команду России Соболев провел три игры.

«Спартак» сыграет в гостях против московского «Динамо» в 1/8 финала Бетсити — Кубка России 20 февраля.