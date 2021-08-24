Футболист «Спартака» может перейти в «Лион»

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго может присоединиться к «Лиону». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Игнасио Женуарди.

К «Спартаку» футболист присоединился в июле 2018 года. Он перешел из бельгийского «Гента» за восемь миллионов евро.

За последний сезон он принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Ему удалось забить три гола и отдать одну голевую передачу.

В сезоне 2021/22 он провел шесть матчей за команду. Он забил автогол. На данный момент трансферная стоимость Жиго составляет 11 миллионов евро. В составе «Спартака» он пробудет до 2022 года.