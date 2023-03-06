Спорт 06 марта 2023, 21:47 Футболист «Спартака» Чернов из-за травмы пропустит месяц

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Защитнику московского «Спартака» Никите Чернову придется выбыть на месяц из-за полученной травмы. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

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Чернов травмировался в матче с екатеринбургским «Уралом» в рамках 18-го тура розыгрыша Российской премьер-лиги. Инсайдер утверждает, что футболисту диагностировали повреждение задней поверхности бедра. В результате защитник не сможет выйти на поле в марте.