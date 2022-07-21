Футболист «Сочи» Жоаозиньо рассказал о планах клуба в новом сезоне

«Сочи» планирует удержать свою позицию в новом сезоне. Такой информацией поделился Жоаозиньо. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на «КП-Спорт».

В прошлом сезоне команда смогла занять второе место. Она даже обошла «Динамо», у которого были шансы побороться за победу. Сейчас спортсмены «Сочи» планируют не снижать планку.

«Будем бороться и стараться в каждой игре. Сказали: „Второе — третье место“. Но наша миссия и реальная задача — стать чемпионами. Понятно, что будет сложно. Но все возможно в этой жизни, пока мы живем», — рассказал футболист.