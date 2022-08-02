Футболист «Сочи» Пруцев и «Црвена Звезда» согласовали условия контракта

Полузащитник «Сочи» Егор Пруцев согласовал с сербской командой «Црвена Звезда» условия долгосрочного контракта. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Клубам осталось договориться об условиях трансфера», — цитирует инсайдера РИА ФАН.

Уточняется, что Пруцев перешел в «Сочи» в 2019 году. Его брали в аренду «Нефтехимик» и «Текстильщик». За сочинский клуб он вышел на поле в одном матче на 12 минут. За «Сочи-2» он отыграл 44 матча и отметился восемью результативными передачами.