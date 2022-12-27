Спорт 27 декабря 2022, 19:21 Футболист Смольников покинул команду «Торпедо»

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Трехкратный чемпион России по футболу, защитник Игорь Смольников ушел из состава «Торпедо». Такой информацией поделился главный тренер московского клуба Андрей Талалаев. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Мне позвонил президент клуба, сказал, что Смольников уходит. У него есть такой пункт в контракте. Я с футболистом пока не разговаривал», — отметил Талалаев.

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В состав клуба Смольников пришел в июле этого года. В текущем сезоне он принял участие в 21 игре. Ему удалось забить один гол, а также отметиться результативной передачей, написал RT.

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