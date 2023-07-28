Спорт 28 июля 2023, 18:12 Футболист Сильва решил завершить спортивную карьеру

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Испанский футболист Давид Сильва принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на социальные сети спортсмена.

Полузащитник «Реал Сосьедад» заявил, что на его решение повлияла травма, которую он получил во время предсезонной подготовки. Тогда спортсмен повредил переднюю крестообразную связку.

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Свою карьеру Сильва начинал в клубе «Валенсия». Он также выступал за «Эйбар» и «Сельту», а затем перешёл в «Манчестер Сити». В последнем клубе он играл на протяжении 10 лет.