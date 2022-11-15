Спорт 15 ноября 2022, 17:48 Футболист Шубович попытался сделать свое девушке предложение, но стюард помешал ему

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Защитник белорусской «Сморгони» Владислав Шубович сделал предложение своей невесте прямо во время матча, но один из стюардов едва не испортил торжественный момент. Об этом написала «Политика Сегодня».

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По данным издания, о планах футболиста знали тренера и другие игроки команды, а также диктор и сотрудники стадиона. Ситуацию подпортил стюард, который грубо оттолкнул девушку, когда она попыталась выйти на поле. Это едва не привело к драке, поскольку Шубович набросился на стюарда, вступившись за свою девушку. В результате футболисту все же удалось сделать предложение и его избранница ответила согласием.