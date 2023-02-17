Спорт 17 февраля 2023, 11:21 Футболист «Шинника» начал получать угрозы от украинцев после драки с игроками «Миная» Футболист «Шинника» Семейкин рассказал, что получает угрозы от украинцев Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Защитник «Шинника» Артем Семейкин получал угрозы после массовой драки с игроками украинского ФК «Минай». Об эмто футболист рассказал в беседе с «Р-Спорт».

«То, что та сторона говорит, что они наваляли русским и празднуют победу, — стопроцентный бред», — отметил Семейкин.

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Он отметил, что после случившегося начал получать в соцсетях сообщения с угрозами. Авторы этих посланий утверждали, что найдут футболиста.

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«Ответил одному из них: „Слава России“. Мне грубят, а я отвечаю коротко», — сказал Семейкин.

О драке между игроками «Шинника» и «Миная» стало известно 14 февраля. Потасовка произошла в отеле Royal Seginus в Анталье.

«Шинник» после этого выпустил официальное заявление, в котором пояснил, что конфликт спровоцировали украинские футболисты, напав на одного из игроков ярославского клуба. Тогда российские спортсмены заступились за него. После этого команда переехала в другой отель.