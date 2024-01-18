Спорт 18 января 2024, 12:12 Футболист Севикян перешел в венгерский «Ференцварош»

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Армянский и российский футболист, полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян перешел в «Ференцварош» из Венгрии. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород»со ссылкой на пресс-службу нижегородского клуба.

Руководство венгерской команды воспользовалось опцией выкупа игрока. Сумма трансфера составила 1,1 миллиона евро.

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Отмечается, что Севикян перешел в «Пари Нижний Новгород» из испанского «Леванте» летом 2022 года. Осенью 2023 года футболист решил выступать за сборную Армении.