Футболист Серхио Агуэро пропустит 3 месяца из-за проблем с сердцем

Футболист «Барселоны» Серхио Агуэро пережил приступ тахикардии во время матча. В результате ему придется на три месяца забыть о футболе. Об этом сообщил INC-news.

Это произошло во время матча с «Алавесом». Агуэро почувствовал себя плохо, его пришлось заменить.

Сейчас за его здоровьем наблюдают врачи, и теперь футболисту придется пропустить три месяца.

Также Магомед Оздоев планирует уйти из «Зенита» после окончания текущего сезона. Спортсменом интересуются такие клубы, как «Динамо», «Спартак» и «Краснодар». Кроме того, на него обратили внимание команды из Турции и Германии.