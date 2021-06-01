Футболист Серхио Агуэро перейдет в «Барселону»

Испанский футбольный клуб «Барселона» рассказал, что в его состав вошел футболист Серхио Агуэро. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Контракт с нападающим рассчитан на сезон-2022/23. В нем есть пункт о расторжении и выплате неустойки в 100 миллионов евро. Агуэро вошел в состав как свободный агент.

Ранее защитник Ибраим Конате перешел в «Ливерпуль». Покупка 22-летнего француза обошлась британскому клубу в 40 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано на пять лет.