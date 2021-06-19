Футболист сборной Венгрии получил тепловой удар на матче с Францией

Игрок сборной Венгрии по футболу Адам Салаи получил тепловой удар во время матча второго тура Евро-2020 против команды Франции. Судье пришлось остановить игру, сообщило издание Sport24.

Салаи упал на газон в середине первого тайма. Это произошло буквально на ровном месте. Рефери остановил матч. На поле выбежали медики, которые несколько минут оказывали помощь футболисту. В итоге в сопровождении врачей Салаи пришлось уйти на замену. Вместо него на поле вышел Неманья Николич, который примкнул к команде на 26-й минуте.

Игрок сборной Дании Кристин Эриксен ранее в ходе матча со сборной Финляндии перенес остановку сердца. Его доставили в больницу, где провели операцию и установили подкожный дефибриллятор, корректирующий нарушения сердечного ритма. Теперь карьера футболиста в миланском «Интере» под вопросом, потому что в чемпионате Италии действует протокол, запрещающий выступать в турнире игрокам с дефибрилляторами.

Эрмитажный кот-оракул Ахилл ранее предсказал победу Швеции в матче со Словакией.