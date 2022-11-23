Спорт 23 ноября 2022, 02:27 Футболист сборной Саудовской Аравии получил перелом челюсти на ЧМ-2022 Reuters: игрок сборной Саудовской Аравии Аль-Шахрани получил перелом челюсти на ЧМ-2022 Unsplash

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Врачи диагностировали перелом челюсти и нескольких костей лица у защитника сборной Саудовской Аравии Ясира Аль-Шахрани. Футболист получил травмы во время матча с командой из Аргентины, сообщило агентство Reuters.

Вратарь команды из Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Овайс во время прыжка ударил Аль-Шахрани коленом в голову. Это произошло в конце игры. В результате защитник команды упал без сознания. С поля его вынесли на носилках.

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Помимо переломов, медики выявили у футболиста внутреннее кровотечение. Теперь Аль-Шахрани предстоит пройти срочную операцию. Власти Саудовской Аравии уже выделили частный самолет, который доставит спортсмена в Германию.

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Встреча сборной Саудовской Аравии с командой из Аргентины проходила 22 ноября. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу саудовцев. Его проводили на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил.

Во втором туре группового этапа футболисты из Саудовской Аравии сыграют с соперниками из Польши, а аргентинцы встретятся с мексиканцами. Обе игры намечены на 26 ноября.