23 ноября 2022, 02:27
Футболист сборной Саудовской Аравии получил перелом челюсти на ЧМ-2022
Reuters: игрок сборной Саудовской Аравии Аль-Шахрани получил перелом челюсти на ЧМ-2022
Врачи диагностировали перелом челюсти и нескольких костей лица у защитника сборной Саудовской Аравии Ясира Аль-Шахрани. Футболист получил травмы во время матча с командой из Аргентины, сообщило агентство Reuters.
Вратарь команды из Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Овайс во время прыжка ударил Аль-Шахрани коленом в голову. Это произошло в конце игры. В результате защитник команды упал без сознания. С поля его вынесли на носилках.
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Помимо переломов, медики выявили у футболиста внутреннее кровотечение. Теперь Аль-Шахрани предстоит пройти срочную операцию. Власти Саудовской Аравии уже выделили частный самолет, который доставит спортсмена в Германию.
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Встреча сборной Саудовской Аравии с командой из Аргентины проходила 22 ноября. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу саудовцев. Его проводили на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил.
Во втором туре группового этапа футболисты из Саудовской Аравии сыграют с соперниками из Польши, а аргентинцы встретятся с мексиканцами. Обе игры намечены на 26 ноября.
Чемпионат мира по футболу - 2022
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