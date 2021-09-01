Футболист сборной России Чистяков получил травму накануне игры с Хорватией

Защитник сборной России, игрок «Зенита» Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп на тренировке и не сможет выйти на поле в ближайших матчах отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Спортсмена отпустили в расположение клуба на лечение.

«На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах. Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — привел сайт Российского футбольного союза слова старшего врача команды Владимира Хайтина.

Чистяков присоединился к команде 28 августа. Тренер сборной Валерий Карпин вызвал его на замену травмированного Станислава Магкеева из столичного «Локомотива».

Чистякову 27 лет. В этом сезоне он провел за «Зенит» шесть матчей в разных турнирах. Дебютировать в составе национальной сборной защитник мог в матче против хорватов, который состоится в среду, 1 сентября.