Футболист сборной Польши Шиманьски уйдет из «Динамо»

Атакующий полузащитник из Польши Себастьян Шиманьски может покинуть российский клуб «Динамо». Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «РБ Спорт».

Спортсмен заявил, что не хочет возвращаться в Россию. В качестве причин он называет политические взгляды. При этом на спортсмена претендуют сразу несколько европейских клубов. В ближайшее время Шиманьски может отказаться от договора с клубом.

К составу «Динамо» он присоединился в 2019 году. В составе сборной Польши он провел 13 матчей. Ему удалось принести команде один гол. По подсчетам портала