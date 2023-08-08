Спорт 08 августа 2023, 21:08 Футболист сборной Молдавии присоединился к «Спартаку»

Читать 360tv в

Защитник греческого «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олег Рябчук присоединился к московскому «Спартаку». Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на официальные данные клуба.

Контракт с 25-летним спортсменом рассчитан на три года. Рябчук прошел медицинский осмотр и вошел в состав команды.

Реклама

Трансфер составил шесть миллионов евро. Размер зарплаты спортсмена — 1,2 миллиона евро в год.