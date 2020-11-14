Футболист сборной Хорватии Брозович заболел COVID-19

Положительный тест на коронавирус получил футболист итальянского «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозович. Спортсмена сразу же изолировали от других членов команды.

Брозович 11 ноября играл против Турции вместе с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой, у которого оказался положительный тест на коронавирус. О заражении футболиста стало известно только в перерыве матча, пишет Football Italia со ссылкой на пресс-службу «Интера». В итоге на 46-й минуте игры медики подтвердили заболевание COVID-19 и Брозовича. Кроме того, инфицирован оказался один из сотрудников национальной сборной.

«Оба были немедленно изолированы от остальных членов сборной. „Интер“ проинформировали о положительном результате теста», — сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Матч против Турции закончился для Хорватии ничьей (3:3). В следующий раз команда выйдет на поле 14 ноября с сразится против шведов в рамках группового этапа Лиги наций. Старт игры запланирован на 22:45 мск. В текущем сезоне Марсело Брозович провел 10 матчей и отметился одним забитым мячом.