Футболист сборной Англии установил рекорд Евро

В составе сборной Англии в матче Евро-2020 против хорватов вышел самый молодой футболист в истории турнира. Полузащитнику Джуду Беллингему всего 17 лет и 349 дней. Об этом сообщил сайт «Спорт-Экспресс».

Он также стал самым молодым футболистом в истории своей национальной сборной, который когда-либо выступал в ее составе на крупных чемпионатах. Предыдущий рекорд принадлежит нидерландцу Йетро Виллемсу, который вышел на поле в матче Евро-2012 в возрасте 18 лет и 71 дня.

13 июня сборная Англии в первом матче турнира обыграла команду из Хорватии со счетом 1:0. Единственный гол встречи на 57-й минуте забил игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

17-летний Беллингем заменил в сегодняшнем матче Харри Кейна. Юный полузащитник играет за «Боруссию Дортмунд».