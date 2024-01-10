Спорт 10 января 2024, 18:09 Футболист Салтыков перешел в «Локомотив»

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Российский футболист, полузащитник клуба «Крылья Советов» Никита Салтыков подписал контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт команды.

Соглашение с игроком рассчитано до января 2028 года, до конца сезона футболист будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

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Отмечается, что в этом сезоне Салтыков сыграл за самарский клуб в 21 матче и забил четыре мяча.