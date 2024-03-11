Спорт 11 марта 2024, 16:59 Футболист Салах заявил, что не собирается уходить из «Ливерпуля» вслед за Клоппом

Читать 360tv в

По словам нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха, он не собирается покидать футбольный клуб из-за ухода главного тренера Юргена Клоппа покинул свой пост. Об этом сообщил RT со ссылкой на Sky Sports.

Салах подчеркнул, что жизнь может меняться, и уход наставника — тому лишнее подтверждение. Однако уход главного тренера не повлияет на ситуацию внутри команды.

Реклама

«Однажды я уйду из „Ливерпуля“, но нет, уход Клоппа не повлияет на мое будущее», — сказал футболист.

Авторы: