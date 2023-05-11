Спорт 11 мая 2023, 00:25 Футболист Сафонов рассказал о своих планах на дальнейшую карьеру Футболист Сафонов заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Европе

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Голкипер «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов заявил, что готов принять предложение европейского клуба. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что мог бы покинуть «Краснодар» ради контракта в Европе в том случае, если ему сделают хорошее предложение о трансфере, написали «Народные новости».

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«Все упирается в то, насколько я интересен клубам из Европы. Если будут предложения, тогда можно будет их рассматривать», — отметил Сафонов.