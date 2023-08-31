31 августа 2023, 23:24
Футболист Саба Сазонов подписал контракт с «Торино»
Итальянский футбольный клуб «Торино» подписал контракт с защитником московского «Динамо» Сабой Сазоновым. Об этом сообщил «КП Спорт» со ссылкой на официальный сайт пресс-службы клуба.
Контракт со спортсменом рассчитан до лета 2027 года. Российский клуб получит за Сазонова три миллиона евро.
Реклама
«Весь футбольный клуб „Торино“ встречает Сабу Сазонова теплым приемом», — отметили в ведомстве.
Спортсмен выступал за «Динамо» с января 2021 года. Он принял участие в 44 играх и смог забить один гол.
Футбол
Реклама
Реклама