Спорт 31 августа 2023, 23:24 Футболист Саба Сазонов подписал контракт с «Торино»

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Итальянский футбольный клуб «Торино» подписал контракт с защитником московского «Динамо» Сабой Сазоновым. Об этом сообщил «КП Спорт» со ссылкой на официальный сайт пресс-службы клуба.

Контракт со спортсменом рассчитан до лета 2027 года. Российский клуб получит за Сазонова три миллиона евро.

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«Весь футбольный клуб „Торино“ встречает Сабу Сазонова теплым приемом», — отметили в ведомстве.

Спортсмен выступал за «Динамо» с января 2021 года. Он принял участие в 44 играх и смог забить один гол.