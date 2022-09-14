Футболист Роналду отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии | 360°

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Футболист Роналду отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

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Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии несмотря на то, что ему предложили рекордный заработок. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным Mirror, спортсмену предложили сумму в 240 миллионов евро. Благодаря подобной зарплате Роналду мог бы стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире, однако он отклонил подобное предложение.

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Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года.

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Футбол

Криштиану Роналду

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