Футболист Роналду отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии | 360°

Спорт 14 сентября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Футболист Роналду отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

Читать 360tv в

Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии несмотря на то, что ему предложили рекордный заработок. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным Mirror, спортсмену предложили сумму в 240 миллионов евро. Благодаря подобной зарплате Роналду мог бы стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире, однако он отклонил подобное предложение.

Реклама

Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года.

Реклама

0 0 0 0 0 0