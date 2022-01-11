Футболист Роналду может присоединиться к «Барселоне»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может присоединиться к клубу «Барселона». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Sport.es.

Сейчас спортсмена не устраивает место команды в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В беседе со своим агентом Жоржом Мендешом он выразил желание покинуть клуб. При этом главный тренер каталонского клуба Хави с энтузиазмом относится к возможному трансферу футболиста.

Ранее спортсмен выступал за главного соперника «Барселоны» — мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год.