Футболист «Ромы» допустил переход в российскую команду

Футболист клуба «Рома» Генрих Мхитарян допустил, что в дальнейшем может перейти в российскую команду. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

По данным «Газеты.ru», он уточнил, что пока это только теоретический разговоры. В ближайшее время он не сможет куда-то перейти, так как продлил контракт с «Ромой».

«Разговоры есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за „Рому“ и хорошо себя там чувствую», — пояснил футболист.